Giancarlo Camolese ha parlato in esclusiva al Corriere Torino, dicendo la sua sull'arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Toro: "Longo è partito con il giusto approccio, e lo dice uno che è sempre subentrato. In poco tempo, devi individuare i concetti giusti per risolvere la situazione. E lui mi pare averli chiari. Longo e Asta sono lì perché hanno le qualità, come uomini e come allenatori, per venire fuori da questa situazione.".