Camoranesi a Tuttosport: "Milan, Ibra non basta per lo Scudetto"

In proiezione del big match contro il Napoli, Mauro Camoranesi ha parlato in questi termini delle chance Scudetto del Milan a Tuttosport: "Credo di no perché la stagione sarà veramente lunga e il Milan non mi sembra abbia le risorse sufficienti per far fronte a eventuali assenze importanti. Comunque i rossoneri e il Napoli di Gattuso, che adoro, li immagino vicino a Juventus e Inter fino alle ultime giornate". L'ex juventino ha poi raccontato le sue sensazioni riguardo al nuovo corso di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: "All'inizio non ci credevo, ma semplicemente perché qualche giorno prima della promozione in prima squadra avevo parlato con Andrea dell'avventura che avrebbe dovuto cominciare con l'Under 23. È una decisione che mi piace, quella della società. E conoscendo la Juventus, sicuramente è una scelta consapevole". Il Campione del Mondo 2006 ha infine aggiunto: "Ho visto delle partite dei bianconeri e mi piace la loro voglia di dominare le partite e giocare in spazi stretti. Ovviamente, non è sempre facile riuscirci. Soprattutto all'inizio, quando cambi tanti giocatori e inserisci diversi giovani talenti. Qualche difficoltà non mi sorprende, anche perché Ronaldo è mancato per diverse partite e De Ligt non ha ancora esordito".