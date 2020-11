Candreva a Il Secolo XIX: "Convinto al 100% dal progetto della Sampdoria"

Nell'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Antonio Candreva ha spiegato le ragioni che l'hanno indotto a sposare la causa della Samp: "Quando si è saputo che ero sul mercato dell'Inter - ha raccontato l'ex nerazzurro - ci sono stati gli interessamenti di varie squadre, lo confermo, ma la Samp è stata la più decisa e il suo progetto è stato il più facile da condividere". Un interessamento manifestato da tutte le personalità del club: "Confermo, è stato piacevole sentire il direttore, il presidente, il mister, Fabio (Quagliarella, ndr). Ci sono state tante telefonate ma tutte simili, si sentiva la spinta positiva e la mia scelta onestamente è stata facile. Devo dire è bello venire in una società dove ti cercano in tanti, ti senti subito a casa". E a chi gli chiede se lo rifarebbe, Antonio risponde senza esitazioni: "Al 100%. Non sono parole di circostanza, mi sono trovato da subito come a casa".