© foto di Luca Bargellini

Nella giornata di ieri ha fatto scalpore la notizia di una bambina residente a Minerbe nella provincia di Verona obbligata a mangiare in una mensa scolastica una scatoletta di tonno e dei crackers perché i genitori non sono stati in grado di pagare la retta al Comune. Una situazione che ha scosso l'animo di molti, compreso quello di Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter con un passato in Nazionale, che ha scritto al sindaco offrendosi di pagare la retta annuale della piccola. Un fatto che Leggo, quotidiano free press, ha scelto di mettere sulla propria prima pagina con il titolo: "Candreva che gol: salda la mensa alla bambina".