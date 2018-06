Cannavaro al Corriere dello Sport: "No a Marek"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina, oltre al titolo principale dedicato alla vittoria della Ferrari di Vettel nel GP del Canada, apre in prima pagina con un'intervista a Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, in merito all'interessamento per Hamsik: "No a Marek". L'allenatore ha dichiarato: "Non voglio essere io, napoletano, a portare in Cina il Capitano".