Cannavaro: "Napoli, è lo Scudetto della lungimiranza. La festa? Fino al prossimo campionato"

Questo, per Napoli e la sua gente, "è un momento di ricordi, come quando vedi tuo figlio che si prende la laurea con 110 e lode". A dirlo, in un'intervista concessa a Il Mattino, è l'ex difensore azzurro Paolo Cannavaro: "Un po' mi stancano i luoghi comuni del riscatto sociale e così via - puntualizza poi -. Piuttosto, è lo scudetto delle lungimiranza, è lo scudetto di un modello di club che fa invidia all'Italia, è lo scudetto di un presidente che spesso veniva preso per uno folle per la sua voglia di cambiare le regole e invece alla fine ha avuto sempre ragione su tante cose, sul taglio degli ingaggi, sui bilanci che devono essere sempre in regola. Per questo è tutto più bello. Il Napoli ha vinto con la forza delle idee, dando un esempio di come si possa fare calcio in maniera sostenibile".

Che festa si immagina?

"Interminabile. Che può durare anche fino alla prima giornata del prossimo campionato. Ora sono a New York, mai avrei pensato che già ad aprile potesse arrivare il giorno della conquista aritmetica. Festeggerò, spero, domenica con i napoletani che sono qui".