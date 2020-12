Caos a Livorno: i tifosi contro la società, scoppia la protesta. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

"Livorno verso il baratro: pochi giorni per salvarsi. Servono 800mila euro entro metà mese per saldare stipendi e contributi, pena la cancellazione", ovviamente dal campionato in corso. Non serve aggiungere altro, la situazione del Livorno è dettagliatamente spiegata già nell'apertura del quotidiano Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport, invece: "Livorno: blitz contro la sede". Nel dettaglio: "Dopo Foggia, alta tensione anche a Livorno. Nel tardo pomeriggio c’è stato un blitz degli ultrà nella sede del club per protestare contro l’incertezza societaria, che potrebbe anche portare a clamorose conclusioni come l’uscita di scena del gruppo Carrano e del presidente Giorgio Heller, che non avrebbero onorato gli impegni".

Sulla stampa locale, Il Tirreno - ed. Livorno: "Protesta dei tifosi nella sede del Livorno. «Via tutti, non vogliamo questi dirigenti»", questa l'apertura. Nel dettaglio: "Pagamenti non pervenuti e giovanili senza campo perché la società è morosa. In Via dell'Indipendenza anche la polizia".