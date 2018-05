Caos Benfica: dal Maritimo denunciano tentativo di corruzione

Terremoto in Portogallo. Alcuni giocatori del Maritimo hanno rivelato di aver ricevuto un'offerta di 40mila euro dal Benfica per perdere una partita della stagione 2015-16. Una situazione che rischia di sconvolgere il calcio nel Paese, dopo i sospetti di corruzione che nei giorni scorsi hanno colpito lo Sporting Lisbona. I giornali di oggi inevitabilmente dedicano la prima pagina al fatto. Per la cronaca il Benfica vinse l'incontro 2-0 con le reti di Mitroglou e Talisca, oltre che il campionato con due punti di vantaggio sullo Sporting.