Caos Lazio, Corriere dello Sport: "La Procura federale valuta nuovi interrogatori"

Nuovi sequestri ordinati dal procuratore d'Onofrio per quanto riguarda il caso tampone in casa Lazio. La guardia di finanza ieri è piombata del laboratorio Futura Diagnostica di Avellino e si sarebbe anche recata presso l'Asl 1 di Roma con la quale la Lazio è stata in collegamento. Ieri sequestrati tutti i test molecolari da maggio. Continuano i controlli, anche se non sarà semplice certificare l'esecuzione e l'elaborazione dei tamponi, che essi si siano svolti regolarmente così come dice il laboratori di Avellino. Intanto c'è già stato un vertice per valutare nuovi interrogatori e il fronte si potrebbe chiudere con l'audizione di alcuni giocatori della Lazio o dei dirigenti dell'Asl. Un eventuale deferimento della Lazio non escluderebbe una responsabilità individuale dei giocatori, tenuti a conoscere e rispettare il protocollo. Un po' come accade per il doping. Lo riporto il Corriere dello Sport.