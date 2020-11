Caos Lazio, Corriere dello Sport: "La Procura FIGC prepara le convocazioni"

Non si placa il polverone attorno alla Lazio, ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "La Procura FIGC prepara le convocazioni". Sarà una settimana calda sul fronte Procura Federale. L'inchiesta potrebbe prolungarsi per tutto novembre ed il deferimento potrebbe arrivare entro metà dicembre. Lotito è stato interrogato a Formello: il procuratore ascolterà nei prossimi giorni alcuni giocatori della Lazio, tra cui Immobile. Si tratta di un atto dovuto per verificare come sono stati gestiti i singoli casi. Il deferimento del club potrebbe non escludere quello individuale dei giocatori. Sotto indagine c'è la mancata bolla, ossia il comportamento del club dopo le positività pre-Zenit: Immobile, Leiva e Strakosha parteciparono all'allenamento successivo.