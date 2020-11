Caos Lazio, Gazzetta: "Mancato isolamento e niente Asl. Inchiesta al bivio"

"Mancato isolamento e niente Asl. Inchiesta al bivio" scrive La Gazzetta dello Sport sul caso tamponi Lazio. Com’è noto, la società biancoceleste per ragioni di privacy, non ha mai voluto esplicitare le identità dei positivi. Un atteggiamento legittimo, non è l’unica squadra a non dare informazioni su questo, che però alimenta alcuni dubbi sulla gestione dei casi di contagio, ovvero sono state seguite tutte le norme? Scatta un'altra domanda: su quale base non sarebbe stato disposto l’isolamento? Dovrebbe esserci condivisione delle informazioni con la Asl, momento che si è verificato soltanto nella giornata di sabato quando il caso era già ampiamente pubblico. "Anche altri casi avevano provocato diversi dubbi come Donnarumma, rientrato in campo ben prima dei dieci giorni di isolamento minimo (dopodiché serve un test negativo). In quel caso, però, il caso è stato gestito con la Asl che ha accertato un problema con le provette facendo ripetere l’esame. Stesso discorso, con modalità diverse, nel caso Hakimi per l’Inter" scrive la Rosea. Insomma, l’audizione di Pulcini dovrà fare luce su tutto questo percorso.