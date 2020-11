Caos Lazio, Gazzetta: "Scontro sulla Asl. Chi doveva avvisarle?"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso tamponi Lazio. "Scontro sulla Asl. Chi doveva avvisarle?" scrive il quotidiano. Dalle parole di Ivo Pulcini, ascoltato giovedì da due sostituti procuratori con il capo della Procura Chinè collegato da remoto, sarebbero emerse delle carenze nella documentazione relativa alle comunicazioni delle positività alle Asl: questo il cuore della questione, più dei tamponi. E' in atto una sorta di rimpallo delle responsabilità tra la Lazio e Futura Diagnostica di Avellino. Ieri si è delineata la strategia difensiva che la Lazio vuole portare avanti. Per il club biancoceleste il compito di allertare le autorità sanitarie spettava alla Futura Diagnostica , secondo Massimiliano Taccone, presidente del Cda del laboratorio che da maggio processa i tamponi per conto della società biancoceleste e al momento unico indagato nell’inchiesta della Procura di Avellino: "Io ho l’obbligo di comunicare in piattaforma regionale le positività di tutti i residenti in Campania, mentre per le squadre a cui effettuiamo i tamponi invio tutti i referti e i risultati via email ai medici e alla segreteria del club. Quindi il medico della società prende i provvedimenti del caso e a seconda dei positivi o negativi applica i protocolli". Avrebbe fatto così la Viterbese, uno dei club che si appoggiava a Futura Diagnostica. Per avere il sì alla quarantena soft, bisogna avvisare la Asl. Anche per questo l’ipotesi di mancata comunicazione è uno degli oggetti dell’inchiesta federale. La Lazio tra l’altro potrebbe pure essere coinvolta semplicemente per responsabilità oggettiva o per quello che giuridicamente viene definito culpa in eligendo, ovvero quando si paga per aver indicato un terzo che poi commette un illecito. Il club sostiene che al momento la Procura federale abbia contestato soltanto due cicli di tamponi effettuati in leggero ritardo rispetto alle indicazioni del protocollo a maggio e giugno scorso.