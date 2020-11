Caos Lazio, Il Corriere della Sera: "L'inchiesta tamponi si allarga"

La Lazio è senza pace. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è stata aperta una nuova indagine dalla Procura della Repubblica di Avellino che ha disposto il sequestro della documentazione che accompagna i tamponi processati da maggio in poi dal centro Futuro Diagnostica sul gruppo squadra della Lazio. Si tratta di qualche migliaio di test. non limitati quindi solo alla vigilia della partita con la Juve. Il presidente del cda dell struttura irpina, Massimiliano Taccone, è indagato per falso, frode in pubbliche forniture e epidemia colposa.