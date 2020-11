Caos Lazio, Il Messaggero: "Il medico biancoceleste rischia il deferimento"

Mistero sempre più fitto a Formello: la questioni tamponi in casa Lazio sta diventando un autentico giallo. La Lazio si dice certa di non pagare alcun scotto e non poter dunque incorrere in nessuna sanzione (nonostante l'esposto di Cairo). Inzaghi avrà tutti a disposizione per la gara contro la Juve. La Procura intanto, ha orientato le indagini sulla possibile violazione del protocollo. Perché, dopo la positività riscontrata dalla Uefa, martedì la Lazio aveva comunque deciso di mandarli tutti in campo, invece d'essere subito isolati. Ieri il responsabile medico biancoceleste, Ivo Pulcini non si è presentato in procura. La comunicazione era stata inviata giovedì via pec in quanto persone informata sui fatti. Nessuna risposta.