Caos rinvii, Corriere dello Sport e le parole di Marotta: "Stop a Juve-Inter, 'Torneo falsato'"

In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per la scelta, a dir poco discutibile da parte di Lega, CONI e Figc, di rinviare le partite che, secondo le prime disposizioni arrivate dal Governo, si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. "Stop a Juve-Inter, "Torneo falsato"", il titolo del quotidiano, che riporta le parole di Beppe Marotta, furioso per questa decisione. A questo punto rischia di saltare anche il prossimo turno. Cambiano anche sede e data della finale di Coppa Italia: 20 maggio a Milano e non più a Roma.