"Juve da Champions e io sto con Allegri". Un parere illustre sulle pagine de La Stampa: è quello di Fabio Capello, ex tecnico anche dei bianconeri, raggiunto dal quotidiano torinese. Primo tema, un certo Cristiano Ronaldo: "Con lui il Real cominciava sempre da 1-0. Finora in bianconero non è successo, ma se a breve come mi aspetto tornerà quello degli ultimi anni può fare la differenza. Del resto, è stato preso per questo".

Juve in pole?

"No ma lo metto tra le prime quattro, con Real Madrid, Barcellona e Manchester City".