Capello al Corriere della Sera: "Milan da scudetto. Resterà lassù perché se lo merita"

Fabio Capello ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, dal titolo: "Milan da scudetto. Resterà lassù perché se lo merita". Secondo il tecnico il Diavolo è "autorizzato non a sognare, ma a pensare in grande. Perché la differenza è sostanziale: sognare in grande possono farlo tutti, pensare in grande no. E il Milan ora può farlo, anzi deve". Poi prosegue parlando del momento in cui il Milan si è convinto di essere grande: "La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche la vittoria sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il MIlan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre. Senza ansia e soprattutto senza Ibra!". Chiusura dedicata alle difficoltà delle altre: "Inter e Juve hanno un bagaglio tecnico e di scelte che chiaramente le riporterà ad essere protagoniste, hanno rose grandi e ricche. La Lazio è un enigma, l'Atalanta dipende da come prosegue la Champions, il Napoli è strutturato. Ma il Milan, fidatevi di me, sta lassù perché se lo merita".