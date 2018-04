Caprari insostituibile per la Samp, il Secolo XIX: "L'uomo nuovo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'uomo nuovo", titola il Secolo XIX parlando di Sampdoria. Il soggetto in questione è Gianluca Caprari che nelle ultime gare ha sovvertito le gerarchie. Per Giampaolo è diventato indispensabile e ora il mister è pronto a sacrificare un trequartista o un attaccante per farlo giocare.