Carmignani su ParmaLive.com: "Inglese il colpo migliore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'intervista esclusiva in evidenza a ParmaLive.com. Sul sito internet dedicato alle vicende del club gialloblù, in apertura si legge: Carmignani: "Inglese il colpo migliore, per la difesa punterei su Laxalt e Tonelli". L'ex tecnico crociato ha analizzato, quindi, il calciomercato del Parma a un paio di settimane dal termine.