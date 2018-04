Carpi, Gazzetta di Modena: "Assalto all'Avellino". Torna Mbakogu

La Gazzetta di Modena in edicola riserva spazio al Carpi in prima pagina. "Oggi all'assalto dell'Avellino", il titolo del quotidiano che sottolinea il rientro in squadra di Jerry Mbakogu in vista del match interno delle ore 15. L'attaccante ex Juve Stabia, adesso, dovrà guidare i biancorossi in questo finale di stagione.