Massimo Carrera, doppio ex, ha parlato al Corriere di Bergamo in vista di Atalanta-Juventus di sabato. "L’Atalanta può giocarsela contro tutti" è il titolo scelto dal quotidiano dopo le dichiarazioni dell'ex difensore. "L’Atalanta può giocarsela contro tutti e in campionato finirà seconda, dietro la Juventus, ma davanti all’Inter" aggiunge l'ex difensore.