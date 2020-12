Casertana shock, in 9 in campo. Il Mattino: "Ma la Lega Pro non concede il rinvio"

Il Mattino nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Shock Casertana, ma la Lega Pro non concede il rinvio". Quello che è successo nel weekend ha dell'incredibile con il club che ha visto ben 15 positivi al Covid, 4 indisponibili e di conseguenza è dovuto scendere in campo in 9 uomini contro la Viterbese perdendo poi 3-0 in casa. Il regolamento però parla chiaro e i padroni di casa avevano 16 calciatori disponibili, 3 in più del minimo consentito. L'assurdo è considerare arruolabili anche gli infortunati e gli squalificati con buona pace dell'equità competitiva: ieri la Casertana ha giocato in 9 con tre calciatori negativi al Covid-19, ma febbricitanti. La Viterbese ha sfruttato l'occasione e rifiutato il rinvio. Una brutta pagina di calcio per la Lega Pro.