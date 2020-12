Caso Abisso. La Stampa: "L'arbitro dei veleni non viene fermato. Può ripartire dalla B"

vedi letture

La Stampa si sofferma sul caso Abisso, l'arbitro di Roma-Torino. "L'arbitro dei veleni non viene fermato. Può ripartire dalla B" scrive il quotidiano. Il fischietto siciliano sarà il quarto uomo di Sassuolo-Milan e la sua designazione, come le altre, nasce nelle ore precedenti all'ultimo turno. Per i vertici AIA Abisso non ha commesso una serie di errori: il rigore e il gol c'erano, non c'era invece il rosso a Singo dopo un quarto d'ora. L'errore ingombrante rimane il secondo giallo al difensore. Il Toro ripensa alla gara e perdere la pazienza: non si può condizionare in modo tanto evidente una partita. E ora Abisso, nel prossimo turno, potrebbe ripartire dalla B, in modo da evitare la sovraesposizione mediatica che regala una partita di Serie A.