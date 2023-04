Caso Chiesa. La Gazzetta: "Fatica a tornare al top: in ballo c'è anche il suo futuro"

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Federico Chiesa e il suo futuro. La sua stagione non è stata entusiasmante, ma come ha spesso ripetuto Allegri, sarà la prossima quella in cui si rivedrà il Chiesa che tutti conosciamo. La Juve l’aspetta, ma è chiaro che anche il futuro del club può insinuare qualche dubbio. Federico ha un contratto che lo lega a Torino sino al 30 giugno 2025. Tra poco dovrebbero iniziare i primi colloqui per discutere del rinnovo, ma alla Continassa vogliono ovviamente prima capire come si chiuderanno questa annata. È da sempre considerato un asset pure per il futuro. Ma se la Juve non dovesse partecipare alle coppe, allora la trattativa per il prolungamento si farebbe più complicata.