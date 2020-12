Caso Gomez-Gasperini. il Corriere di Bergamo: "Possibile tregua armata fino a giugno"

il Corriere di Bergamo si sofferma sul caso Gasperini-Gomez all'Atalanta: "Possibile tregua armata fino a giugno" scrive il quotidiano. Gasperini per domani non vorrebbe puntare sul Papu, sebbene i giallorossi rappresentino uno degli avversari per il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Nel frattempo si discute del futuro di Gomez. L’argentino vorrebbe lasciare Bergamo, non tanto per una questione economica, bensì proprio perché il rapporto con il tecnico è ai minimi termini. Non è impossibile che si arrivi, almeno al momento, a un accordo, ma con una prospettiva di addio a giugno. Uno fra Gomez e Gasperini (o forse tutti e due?) è destinato a lasciare Bergamo, considerato quello che è successo nelle ultime settimane, ma non solamente.