Caso Juve-Napoli, Il Mattino: "Martedì il verdetto. De Laurentiis in aula ma senza parlare"

La FIGC resterà a guardare, come spesso accade quando c'è un contenzioso tra due club, i Giudici esamineranno solo gli atti del Napoli. "Martedì il verdetto. De Laurentiis in aula ma senza parlare" scrive Il Mattino sul caso Juventus-Napoli. De Laurentiis vorrebbe essere presente in aula (udienza a porte aperte) ma non dovrebbe prendere parola. Il Napoli ha accolto con indifferenza la decisione della FIGC di non costituirsi in giudizio. ADL resta fiducioso sull'esito del ricorso.