Caso Superlega, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ultimatum per quattro"

vedi letture

"Ultimatum per quattro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a quei club che ufficialmente ancora non avrebbero abbandonato la Superlega, ovver Milan, Juve, Barcellona e Real Madrid. L'avviso di Ceferin, capo dell'Uefa, è chiaro: chi non esce dalla Superlega è fuori dalla Champions. Intanto secondo quando ripota il quotidiano, in Lega si sta decidendo se mettere sotto accusa Agnelli, Marotta e Scaroni.

Inter, Zhang ritorna per lo scudetto e porta un socio con 250 milioni - Spazio in taglio laterale ai problemi finanziari dell'Inter che intanto sul campo si appresta a vincere lo scudetto. Il presidente dell'Inter arriverà a Milano nei prossimi giorni. Nel frattempo continua la caccia ad un socio da far entrare in società.