Cassano a La Gazzetta dello Sport: "Ibra meglio di Lukaku. Conte obbligato a vincere"

Intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport per Antonio Cassano, che ha avuto modo di sviscerare i temi principali del derby tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro. A partire dalle "responsabilità" dei nerazzurri, a suo dire i veri antagonisti della Juventus: "Conte è obbligato a fermare gli Scudetti di fila della Juve". Poi l'endorsement per Pioli: "Meritava di restare, ha fatto un gran finale, si è qualificato ai gironi di Europa League con una squadra molto giovane. Rangnick? Cosa ha vinto? Niente...".

Il derby sarà anche il duello tra due grandi attaccanti: "Zlatan è il miglior giocatore del campionato - ha sentenziato Cassano - lui è il Milan ma non so se basterà. Lukaku è giovane, bravo e forte, ma non c'è paragone". L'ex Roma e Samp ha infine fornito la sua lettura tattica del match: "Inter favorita ma Ibra può ribaltare tutto se il Covid non gli ha tolto forza".