Anche Leandro Castan sostiene a distanza Sinisa Mihajlovic. Ex difensore proprio del tecnico serbo a Torino, il brasiliano attualmente in forza al Vasco da Gama gli ha mandato questo messaggio attraverso l'edizione odierna de Il Messaggero: "Questa notizia mi ha colto di sorpresa. Mi dispiace tanto perché con Sinisa ho avuto un bel rapporto. Gli ho scritto in privato, gli ho detto che gli sarò vicino e che pregherò per lui".

Castan sa bene cosa significa affrontare una brutta malattia, visto che negli ultimi anni ha lottato e vinto contro un cavernoma alla testa: "Io l’ho superato grazie alla fede in Dio e alla mia famiglia. La malattia mi ha reso migliore e insegnato a vedere la vita in un altro modo. So che anche lui ce la farà", le sue parole indirizzate a Miha. Intanto, l'allenatore del Bologna ieri ha anticipato il suo ingresso in ospedale per iniziare le cure contro la sua leucemia.