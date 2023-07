Casting difesa per il Napoli, il Corriere dello Sport: "Spunta anche Adarabioyo"

Il Napoli prosegue con la sua ricerca del perfetto post Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco negli scorsi giorni, lasciando un buco importante nella retroguardia degli azzurri. Il casting difensori prosegue in casa Napoli e, secondo il Corriere dello Sport, l'ultima idea porta a Tosin Adarabioyo, centrale 25enne del Fulham.

Nessuna offerta, per ora, per il difensore, in passato anche in orbita Inter. Adarabioyo, di origini nigeriane, piace al Napoli, che però segue anche altri obiettivi, come Max Kilman del Wolverhampton, per cui sono stati respinti 35 milioni. Resta viva anche l'opzione Josip Sutalo, per la cui corsa si è iscritto anche il Napoli, ma il Lipsia sembra in vantaggio.