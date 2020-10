Castrovilli a La Gazzetta dello Sport: "Squadra con Iachini. Rinnovo? Mi piacerebbe"

"La squadra è con Iachini. Rinnovo fino al 2025? Mi piacerebbe". Queste le parole di Gaetano Castrovilli rilasciate a La Gazzetta dello Sport che propone l'interessante intervista al suo interno. Il centrocampista difende il tecnico spiegando che meriterebbe più fiducia visto quanto fatto finora: "Ci sta aiutando a crescere, gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta e tutti con lui". Il classe '97 non ha poi negato come l'Europeo sia un suo grande obiettivo e che farà di tutto per far bene con la Fiorentina per meritarsi la Nazionale nonostante la concorrenza di primissimo livello. Infine una battuta sul suo contratto che potrebbe rinnovare fino al 2025: "A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l'opportunità, ne sarei sicuramente felice".