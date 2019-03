© foto di Marco Frattino

Si respira aria da big match, nel girone C di Serie C, in vista del duello tra il Catania e la capolista Juve Stabia. La Sicilia fa il punto sugli etnei, pubblicando le parole del patron Pulvirenti che ha rotto il silenzio. "Basta litigare, uniti si vince", le dichiarazioni riportate nel taglio basso della prima pagina.