Cellino al Giornale di Brescia: "La salvezza come lo Scudetto della Juve"

In prima pagina nell'edizione odierna de Il Giornale di Brescia campeggia un'intervista a Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle. "La nostra salvezza come uno scudetto della Juve", si legge in apertura del pezzo che dà voce al patron della squadra lombarda, in precedenza proprietario anche di Leeds e Cagliari, tra presente e futuro. "Così farò ripartire il Brescia", conclude l'anticipazione in prima pagina.