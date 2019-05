Champions, il Liverpool la paga cara. Metro: "Scompigliati da Messi"

© foto di Tommaso Bonan

"Scompigliati da Messi". Questo il titolo con cui l'edizione odierna di Metro Sport celebra il dominio di Leo Messi andato in scena nella semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool. Nel 3-0 con cui i blaugrana seppelliscono i Reds - si legge - l'attaccante argentino realizza due gol (il primo sigillo di Suarez) raggiungendo la spaventosa quota di 600 gol segnati con la maglia del Barcellona. Il titolo del quotidiano (Messed up) usa un gioco di parole tra "Messi" e "mess up", letteralmente in inglese "rovinare, scompigliare". Il Liverpool, si legge in prima pagina, paga pesantemente le occasioni da go sprecate.