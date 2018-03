Champions, il QS-Sport: "Il Barça manda a casa Conte"

© foto di J.M.Colomo

"Messi, centesimo gol in Champions: il Barça manda a casa Conte". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Doppietta della Pulce nel ritorno degli ottavi di Champions League: il Chelsea protesta per un rigore non dato sul 2-0. Fatali ai blues i quattro pali colpiti in due gare. Il Barcellona vince 3-0 (in gol anche Dembele) e vola tra le migliri otto squadre.