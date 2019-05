Champions, Liverpool ko. Il Daily Mail: "Lasciati in un gran casino"

© foto di Tommaso Bonan

"Lasciati in un gran casino". Questo il titolo con cui l'edizione odierna del Daily Mail sottolinea il ko del Liverpool arrivato in Champions per mano del Barcellona. Messi, definito "il piccolo maestro blaugarana" punisce i Reds con una doppietta d'autore (di Suarez il primo gol), e adesso per la squadra inglese si fa dura per il ritorno della semifinale.