Chelsea, con Sarri si tratta sempre sulla clausola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella odierna potrebbe essere l’ultima domenica da allenatore del Napoli per Maurizio Sarri, la prossima invece potrebbe essere la prima da tecnico del Chelsea. Questione di dettagli e clausole, di cavilli da risolvere e accordi da trovare. Però, quando c’è la volontà di dirsi di sì e quando tra due delle tre parti in causa c’è già una intesa serve solo la benedizione delle cifre prima di dare l’ufficialità, riporta La Gazzetta dello Sport. Sarri al Chelsea sarà cosa fatta a stretto giro, per due anni con opzione per il terzo e sulla base di 5,5 milioni di ingaggio più bonus.