Chelsea su Higuain e Koulibaly, Tuttosport in apertura: "Effetto Sarri"

"Effetto Sarri". Titola così Tuttosport nella prima pagina dell'edizione odierna, riferendosi al probabile approdo dell'ormai ex tecnico del Napoli ala guida dei blues. L'allenatore vorrebbe portate a Londra Higuain e Koulibaly, in questo caso la Juve rilancia con Morata e stringe per il ritorno di Pogba. De Laurentiis, invece, potrebbe rispondere regalando David Luiz ad Ancelotti.