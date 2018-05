Chelsea, Zappacosta: "Conte? L'ambiente è tutto dalla sua parte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il laterale del Chelsea Davide Zappacosta ha parlato della finale di FA Cup a Wembley contro lo United: "E' un trofeo che non è solo importante: è unico, è il più antico che esiste, qui è sentitissimo. Lo meritereste? Certo, per tutta una stagione di lavoro duro in cui ce l’abbiamo sempre messa tutta. In campionato abbiamo fatto fatica e beccato un Manchester City stratosferico, vero, ma siamo stati sempre competitivi. Conte? Una figura importantissima per me. È stato lui a inserirmi nel giro azzurro, poi mi ha chiamato al Chelsea dandomi una chance in un top club. E mi ha sempre dato fiducia. Permanenza? Io vorrei che rimanesse, ma spetta a lui decidere. Quello che posso dire è che qui l’ambiente è tutto dalla sua parte, in due anni ha ottenuto grandi risultati e ha conquistato tutto il popolo Blues".