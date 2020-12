Chiesa esulterà in caso di gol alla Fiorentina? La Gazzetta dello Sport: "Più no che sì"

La Gazzetta dello Sport si pone una domanda interessate. Chiesa esulterà in caso di gol alla Fiorentina? La risposta della Rosea è: "Più che no che sì". Il classe '97 si troverà faccia a faccia col passato che l'ha visto crescere, in altezza e nella testa, mettere i muscoli, affinare la tecnica e specializzarsi sulla fascia. Ieri Pirlo l'ha provato nell'undici titolare e nell'ottica di un turnover ragionato dovrebbe partire dalla panchina Kulusevski. L'esultanza eventuale di Chiesa dipenderà anche dal momento. Inoltre dicono che nei vari spogliatoi non abbia particolarmente legato con alcun compagno: potrebbe anche essere, forse per un carattere pacato, riservato, allergico ai riflettori.