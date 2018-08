Chievo, Cacciatore in dubbio per l'Empoli: D'Anna valuta la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Verona in edicola scrive del Chievo, con il tecnico D'Anna che deve fare i conti col ko di Cacciatore. Il difensore s'è fatto male poco prima della gara di Firenze contro la Fiorentina, al momento la squadra clivense valuta la situazione giorno per giorno in merito al calciatore che potrebbe saltare anche la sfida contro l'Empoli. Jaroszynski ancora non dà garanzie e il jolly Barba è appena arrivato, Cacciatore era stato adattato sulla sinistra contro la Juve e avrebbe dovuto giocare in quella posizione anche a Firenze.