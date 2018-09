© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà a Roma, oggi, Luca Campedelli, all’udienza del secondo processo sportivo sulle plusvalenze con il Cesena. "Per rispetto del Chievo e del tribunale Figc", così il presidente del club della Diga, lui che vedrà la procura federale chiedere un’altra forte penalizzazione per 'plusvalenze fittizie' dopo il -15 del primo, evaporato processo: "Cosa mi aspetto? Niente. La relazione degli esperti, professor Angelo Provasoli e Pietro Mazzola, spiega il tutto. Si valutino i fatti per quello che sono", ha detto ieri Campedelli fuori dalla facoltà di Scienze Motorie. Lo riporta il Corriere di Verona in edicola.