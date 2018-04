Chievo, Corriere di Verona: “La nuova diga per arginare Icardi”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bilancio decisamente a favore per l’Inter al Bentegodi contro il Chievo: 8 i successi dei nerazzurri contro 4 dei clivensi, 3 i pareggi. Rolando Maran non ha dimenticato il pokerissimo subito all’andata. Quella bastonata segnò l’ingresso nel tunnel da cui il Chievo sta ora faticosamente uscendo, riporta il Corriere di Verona. Tutti convocati: dopo aver rifiatato a Ferrara, Cacciatore dovrebbe tornare ad occupare il suo posto basso a destra dove se la vedrà con Perisic; scontata la squalifica, Bani sarà nuovamente centrale a fianco di Tomovic, Jaroszynski agirà a sinistra. Rimane da vedere la posizione di Radovanovic: si abbasserà a regista difensivo nel 5-3-2 o agirà da perno del centrocampo a quattro? Possibile la variazione del tema tattico a partita in corso come già del resto successo contro il Torino.