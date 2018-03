Chievo, Corriere di Verona: "Difficile mix tra veterani e giovani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difficile mix tra veterani e giovani, scrive quest'oggi il Corriere di Verona interrogandosi sulla situazione del Chievo che si prepara alla ripresa con la Sampdoria e più in generale al suo mese verità per la corsa salvezza. Non sembrano esserci vie di mezzo, si passa - si legge - dal vecchio lupo ultra-navigato al giovane fisiologicamente inesperto. In attacco la variabile ad una squadra che tira poco in porta è il 22enne polacco Stepinski, al primo anno in Italia, a centrocampo invdce Depaoli e Bastien, al secondo anno di A, ed anche in fascia la potenziale carta nuova è Jaroszynski all'esordio in Italia.