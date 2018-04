Chievo, Corriere di Verona: "Effetto-Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo, sfrutta l'effetto Liverpool, titola nelle pagine sportive il Corriere di Verona per presentare l'anticipo odierno sul campo della Roma. Il riferimento è all'ampio turnover a cui ricorrerà Di Francesco che deve fare a meno di Strootman e Perotti e potrebbe lanciare Pellegrini e Gonalons con in attacco El Shaarawy e Under con Dzeko. Il Chievo non vince fuori da 7 lunghissimi mesi e dovrà provare a farlo senza Meggiorini, per un colpo al polpaccio, con Castro in dubbio e Maran che dovrebbe confermare la difesa a cinque e Radovanovic in regia.