Chievo, Corriere di Verona: "Maran balla col Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Maran 'balla' col Toro", titola il Corriere di Verona per presentare a sfida del Chievo di questo pomeriggio in casa contro il Torino con il tecnico gialoblù che si gioca ancora la panchina ed è concentrato solo sul campo. Maran infatti non ha voluto commentare il vertice societario che gli ha ribadito la fiducia in settimana: "Del vertice societario che gli ha ribadito la fiducia, non vuole parlare: "Penso solo al Torino. Per quanto mi riguarda sono concentrato sul lavoro e su come uscire da questa situazione".