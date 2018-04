Chievo, Corriere di Verona: "Maran vuole il bis col Napoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'andata al Bentegodi Maran realizzò un piccolo capolavoro contro il Napoli, scrive il Corriere di Verona ricordando come il Chievo imbrigliò gli azzurri, limitati ad uno sterile tiki-taka. Maran firmerebbe - si legge - per concedere il bis al San Paolo, consapevole delle difficoltà: "Nessuna gara è replicabile, ognuna fa storia a sé. Facciamo tesoro di quella partita, consapevoli che se metteremo il piede sull’acceleratore possiamo concedere poco anche al Napoli anche se è un test difficile. Il Napoli non cambia mai modo di interpretare le partite: questo è un loro punto di forza. È la squadra che costruisce di più in assoluto. Sappiamo che c’è una città intera a spingerli. La nostra soglia dell’attenzione deve essere altissima".