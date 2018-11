Chievo, Corriere di Verona: "180' per evitare il punto di non ritorno"

© foto di Ospite

Spazio al Chievo di Gian Piero Ventura, sulla prima pagina del Corriere di Verona. "180 minuti per evitare il punto di non ritorno", il titolo del quotidiano in edicola sulla formazione clivense. Ultima in classifica, con un punto di penalizzazione da recuperare, giocherà contro Sassuolo e Bologna nel giro di una settimana. Due scontri importanti per rilanciarsi ed evitare di sprofondare.