Chievo, Corriere di Verona: "Di Carlo rimette Birsa alle spalle delle punte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Di Carlo rimette Birsa alle spalle delle punte". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona in merito al Chievo Verona. Ritrovare la zona centrale - si legge - per provare a rimettersi al centro del Chievo. Una delle idee che accompagnano i gialloblù verso Napoli riguarda Valter Birsa. Lui che in assenza di Giaccherini rimane l’unica miccia della fantasia. E che può incarnare, in un certo senso, il tourbillon tattico che ha investito il Chievo fra agosto e oggi, cioè fra le gestioni D’Anna e Ventura.