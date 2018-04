Chievo, il Corriere di Verona: “Maran ritrova punti, ma non il gioco”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro punti nelle ultime due partite. Due risultati utili il Chievo non li infilava da un bel po’. Eppure una rondine non fa primavera. Lo sconcerto per il modo in cui è arrivato lo sbiadito pareggio interno con il Sassuolo ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca dalle parti di Veronello, spiega il Corriere di Verona. Al di là del risultato, ciò che preoccupa di più è l’involuzione in cui la squadra sì è cacciata e il torpore dal quale stenta ad uscire. Il gioco fatica a decollare traducendosi in tante palle lunghe e poco costrutto geometrico.